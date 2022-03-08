— Однозначно, решение несправедливое, потому что оно безосновательное, совсем непонятно, в чем виноваты российские клубы, — цитирует Габулова ТАСС.
Ранее в ФИФА разрешили иностранным игрокам из клубов Российской Премьер-Лиги разрывать соглашения со своими командами в одностороннем порядке. Игроки будут находиться в статусе "без контракта" до 30 июня 2022 года, если не найдут себе новую команду.
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Габулов — о решении ФИФА: совсем непонятно, в чем виноваты российские клубы
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал последнее решение ФИФА.
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