"У нас нет малейшего понятия, как и чем закончится эта ситуация. Также в данный момент у нас нет никакой информации из "Ростова" на этот счет. Но у Армина есть контракт с "Ростовом", и мы прислушаемся к тому, что хочет клуб", - цитирует Скендеровича "РБ Спорт".
Напомним, сегодня спортивный директор шведского "Хельсинборга" Андреас Гранквист, ранее выступавший за "Краснодар", заявил, что клуб рад будет принять Гиговича и Джордана Ларссона из "Спартака", если те готовы воспользоваться возможностью приостановить свои контракты с клубами.
Гигович перебрался в "Ростов" в 2020-м году как раз из "Хельсинборга". В нынешнем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 13 матчей в РПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2025 года.
Агент Гиговича: у Армина есть контракт с "Ростовом", и мы прислушаемся к тому, что хочет клуб
Агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Армина Гиговича, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: РПЛ