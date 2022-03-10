Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест "Химок" на итоги встречи 20 тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом" (2:3), сообщают СМИ.
Напомним, что основанием для подачи руководством "Химок" протеста в КДК РФС на результат игры с "Локомотивом" послужило участие в матче чешского форварда "железнодорожников" Яна Кухты, у которого при переходе из "Славии" в "Локо" имелась незакрытая дисквалификация на один матч в чемпионате Чехии.
Источник: Matchtv.ru
Пять голов, удаление, незабитый пенальти. «Локомотив» переиграл «Химки» в остросюжетном РПЛ-триллере
СМИ: КДК РФС отклонил протест "Химок" на итоги матча с "Локомотивом"
По данным источника, результат матча 20 тура РПЛ "Химки" - "Локомотив" (2:3) останется в силе.
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