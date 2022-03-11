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Агент Бека-Бека: хочет ли игрок остаться в России? Пока у нас нет точной информации

Представитель агентства Classico Sports Management прокомментировал будущее своего клиента Алексиса Бека-Бека, выступающего за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, ранее появилась информация, что заинтересованность в Бека-Бека проявляет турецкий "Галатасарай", с которым "Локомотив" играл в одной группе Лиги Европы. У представители агентства уточнили, насколько эта информация соответствует действительности.

"Нет, эти сведения — неправда. Хочет ли игрок остаться в России? Не знаем, пока точной информации на этот счет у нас нет", - цитирует слова агентства "РБ Спорт".

Бека-Бека перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из французского "Кана". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными действует до лета 2026 года.


Теги: Бека-Бека Локомотив Галатасарай
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