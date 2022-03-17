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"Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон". Президент "Урала" Иванов - о финансовых проблемах

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, с какими трудностями столкнулся клуб на фоне кризиса.
Фото: ФК "Урал"
"Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям. Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем.

Зачем? Будет время - будем рассказывать о наших проблемах. Я думаю и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне", - сказал Иванов.

28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Во вторник, 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 21 матче подопечные Семака набрали 45 очков. На 3 очка сине-бело-голубые опережают "Динамо" (42 очка). Тройку замыкает ЦСКА (39 очков). "Урал" идет на 13-м месте, имея в своем активе 20 очков.

Источник: Sport24


Теги: Иванов Г Урал
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