Президент "Урала" объяснил, почему поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему считает необходимым отказаться от вылета команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

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