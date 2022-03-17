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Президент "Урала" объяснил, почему поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему считает необходимым отказаться от вылета команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Фото: Getty images
"Что насчет моратория? Поддерживаю! В этом сезоне потерялся спортивный принцип, потому что многие команды лишились своих иностранных игроков. Из "Урала" ушли четыре человека. А посмотрите на "Краснодар"! Будет нечестно, если в этом сезоне кто-то вылетит из-за таких проблем", - сказал Иванов.

По словам Иванова, 10 клубов РПЛ высказались за введение моратория. При этом функционер не стал называть эти команды.

Ранее СМИ сообщали, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят. Также обсуждался вопрос о расширении лиги до 18 команд.

В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 21 матче подопечные Семака набрали 45 очков. На 3 очка сине-бело-голубые опережают "Динамо" (42 очка). Тройку замыкает ЦСКА (39 очков). "Урал" идет на 13-м месте, имея в своем активе 20 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Иванов Г Урал
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