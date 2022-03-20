"Что касается моего будущего, я футболист ЦСКА, у меня есть контракт. И я бесконечно уважаю этот клуб. Это моя первая игра после травмы, поэтому нам нужно просто посмотреть: нужен ли я буду ЦСКА, захотят ли они видеть меня в команде. Я очень рад находиться в Москве", - цитирует Магнуссона "Чемпионат".
Напомним, в начале марта появлялась информация, что Магнуссон станет единственным легионером, который покинет ЦСКА. Отмечалось, что это личная инициатива футболиста.
Сегодня Магнуссон провел первый матч за клуб в нынешнем сезоне. Ранее он восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.
Магнуссон перебрался в ЦСКА летом 2018 года из английского "Бристоль Сити". Ранее исландец выступал за "Ювентус", "Чезену" и "Специю". Контракт 29-летнего защитника с клубом действует до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
Магнуссон: бесконечно уважаю ЦСКА. Я очень рад находиться в Москве
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
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