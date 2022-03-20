"Нереальный матч получился, вели 2:0, вроде бы, всё хорошо, в этот момент какая-то успокоенность нас чуть не погубила. Не знаю даже, как объяснить, что произошло. Два гола пропустили, все встали, команда перестала бежать, повезло, что залетело такое. Это везение, левая нога", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
"Крылья Советов" вели в два мяча после голов Глушенкова и Горшкова (с пенальти), имея при этом численное преимущество после удаления Терехова. Но после этого "Сочи" отыграли два мяча за три минуты. Отличились Мелкадзе и Макарчук. В самой концовке встречи победу самарцам принес Зиньковский, пробив в девятку ворот Джанаева.
В итоге "Крылья Советов" обошли "Ахмат" и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.
Зиньковский - о победе над "Сочи": нереальный матч получился
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал победу над "Сочи" (3:2) в 22-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"