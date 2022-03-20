"Новички будут в армейском клубе до конца сезона. ЦСКА уже стал угрозой "Зениту" и "Динамо" в борьбе за чемпионство. Если петербуржцы оступятся, то будет очень интересно досматривать чемпионат", - цитирует Кузнецова Metaratings.
ЦСКА в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-лиги победил "Рубин". Игра на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 6:1. К 26-й минуте армейцы вели со счетом 4:0 - по голу в составе ЦСКА забили Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды за "Рубин", один мяч отыграл. На 67-й минуте Языджи оформил дубль. На 85-й минуте в ворота "Рубина" был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Языджи, забив свой третий мяч в этой игре.
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Кузнецов: ЦСКА уже стал угрозой "Зениту" и "Динамо" в борьбе за чемпионство
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу армейцев над "Рубином" в матче 22-го тура РПЛ (6:1).
Фото: ПФК ЦСКА