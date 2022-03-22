— Али не изъявлял желания уйти из "Ростова", думаю, он останется, — приводит слова агента РБ Спорт.
27-летний стал футболистом ростовского клуба в феврале 2021 года, перейдя из софийского ЦСКА на правах аренды. Летом того же года "Ростов" выкупил игрока за три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Соу в 15 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу.
Агент Соу: Али не изъявлял желания уйти из "Ростова"
Луиджи Соррентино, агент нападающего "Ростова" Али Соу, рассказал, что футболист не планирует уходить из клуба.
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