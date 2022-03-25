Напомним, шведский футболист приостановил контракт с донским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. Полузащитник вернулся на родину и тренируется с "Хельсингборгом".
"Где-то Армин точно будет играть, но в данный момент нет ясности, где именно. Есть ли на руках предложения? Да, конечно. Много предложений. Но для нас в первую очередь важно не громкое имя клуба или сила чемпионата, решающее значение имеет возможность получить больше игрового времени", - цитирует агента РБ Спорт.
Ранее "Ростов" приостановил действие контрактов с пятью иностранными футболистами - Понтусом Алмквистом, Армином Гиговичем, Баштушем, Магнусом Кнудсеном и Деннисом Хаджикадуничем.
Гигович перебрался в "Ростов" в 2020-м году как раз из "Хельсинборга". В нынешнем сезоне на счету 19-летнего полузащитника 13 матчей в РПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2025 года.
Агент Гиговича: у Армина много предложений от других клубов
Харис Скендерович, агент полузащитника "Ростова" Армина Гиговича, высказался о вариантах продолжения карьеры своего клиента.
Фото: РПЛ