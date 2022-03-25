Ранее появилась информация, что Ахметовым интересуется петербургский "Зенит", который может подписать с ним контракт в качестве свободного агента, если футболист не продлит свои отношения с ЦСКА.
Позже в ЦСКА дали комментарий относительно ситуации с истекающим контрактом Ахметова.
"Ахметов" сейчас не играет, а футболисту важно выходить на поле и получать игровую практику. Не знаю по какому принципу он собирается переходить, но ему надо больше играть.
Если "Зенит" приглашает Ильзата, значит они видят какие-то плюсы в этом игроке. Он в ЦСКА не играет, а в "Зените" еще тяжелее будет выиграть конкуренцию, так как есть Малком, Клаудиньо. Там будет сложнее пробиться в стартовый состав", - приводит слова Гришина РБ Спорт.
Полузащитник Ильзат Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.
Гришин: Ахметов в ЦСКА не играет, а в "Зените" еще тяжелее будет выиграть конкуренцию
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА