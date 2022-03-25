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Петржела: в Чехии подорожал бензин, закрывают банки, НДС вырос, а еда подорожала минимум на 20%

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, как обстоят у него дела в Чехии в связи с политической ситуацией в мире.
Фото: ФК "Зенит"
Петржела отметил, что у него дела нормально, но есть проблемы, связанные с текущей ситуацией в мире.

"Мы в Чехии все боимся: к нам приехало больше 300 тысяч людей из Украины. Нам это не нравится. Чехия платит им наши деньги. Это катастрофа! У нас подорожал бензин, закрывают банки, НДС вырос, а еда подорожала минимум на 20%! Очень сложно. В Чехии все разочарованы.

Если честно, я больше не хочу возвращаться в Россию. Но я всегда буду общаться с друзьями из России, всегда! Потому что они ни в чем не виноваты", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

Напомним, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине.

Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством "сине-бело-голубые" провели 144 матча, одержали 73 победы, 41 раз сыграли вничью, а также потерпели 30 поражений. Также 68-летний чешский специалист работал главным тренером в пражской "Славии", "Словане", "Спарте", "Сигме", "Нефтчи" и "Банике". Последним клубом Петржелы был "Злин", который он покинул в мае 2018 года.


Теги: Петржела
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