— Отношения с партнерами из-за политической ситуации не изменились, никто не задает вопросов по этой теме. Даже защищают его, — цитирует Дубровина Sport24.
27-летний Васютин выступает в составе шведского клуба с февраля 2021 года, перейдя из "Зенита" на правах аренды. Его соглашение с "Юргорденом" истечет в ноябре текущего года.
Соглашение с "Зенитом" у Васютина истекает в 2023 году.
Агент Васютина: отношения с партнерами из-за политической ситуации не изменились, его даже защищают
Александр Дубровин, агент вратаря "Юргордена" Александра Васютина, рассказал об общении футболиста с одноклубниками.
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