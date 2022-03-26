Сегодня турецкие СМИ сообщили, что Бека Бека уже подписал контракт с турецким клубом.
"Информация о переходе в "Истанбул" - неправда. Переговоров с другими клубами не ведется", - заявили в агентстве.
Полузащитник Алексис Бека Бека перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из французского "Кана". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бека-Бека в 3,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Агенты Бека Бека опровергли информацию о переходе игрока "Локомотива" в "Истанбул"
В агентстве Classiсo Sports Management, представляющем интересы полузащитника "Локомотива" Алексиса Бека Бека, опровергли информацию, что футболист подписал контракт с "Истанбулом Башакшехиром".
Фото: РПЛ