"Магкеев хорошо себя чувствует. Выполняет объем работы, который ему назначили реабилитологи и врачи. Колено ведет себя хорошо. Пока Стас работает с ограничениями. Мы надеемся, что Магкеев появится на поле в этом сезоне. Стас очень хочет этого", - приводит слова Клюева "СЭ".
Напомним, Магкеев порвал переднюю крестообразную связку колена в матче против "Химок" в сентябре (0:0). С тех пор он продолжает восстановление после травмы.
В нынешнем сезоне Магкеев семь матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт полузащитника с "Локомотивом" завершается летом 2024 года.
Агент - о восстановлении Магкеева: надеемся, что Стас появится на поле в этом сезоне
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"