- У меня в "Спартаке" не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в "Спартаке" сейчас такая же атмосфера, - передает слова Карреры "РБ Спорт".
Итальянский специалист Массимо Каррера работал в качестве главного тренера московского "Спартака" в период с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской премьер-лиги в сезоне-2016/2017, а также выиграли Суперкубок России.
Каррера: у меня в "Спартаке" не было лучшего игрока, у меня была команда
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение об атмосфере в команде в период своей работы с красно-белыми .
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