"Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась. …Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошел я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнется драка. Так и получилось", - рассказал игрок в интервью ютуб-каналу "Ответь по-братски" и добавил, что после победы в матче (4:2) конфликт был исчерпан.
Штрафные санкции за неспортивное поведение, по словам Комбарова, к ним применять не стали – на тот момент наставник «Спартака» Валерий Карпин отнесся к эпизоду с пониманием.
Дмитрий Комбаров провел в составе "Спартака" 9 лет – с 2010 по 2019 год. На его счету 274 игры в составе столичной команды, в которых он отметился 27 голами и 44 голевыми передачами. В составе москвичей защитник завоевал чемпионский титул РПЛ в сезоне 2016/2017, а затем взял Суперкубок России. 2019-2021 годы футболист играл в самарских «Крыльях Советов», с которыми вылетел из Премьер-лиги, а затем вернулся в элиту российского футбола.
Комбаров - о драках между футболистами: во время матча в Грозном зарубились с одним иностранцем
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о случаях драк между игроками.
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