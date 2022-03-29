По данным источника, в контракте игрока с самарцами прописан пункт об отступных в размере 100 млн рублей. Отмечается, что переговоры ведут представители футболиста – красно-белые не контактировали с "Крыльями" по этому вопросу.
Ранее появилась информация, что левый защитник москвичей Айртон может покинуть команду и перейти во «Фламенго».
В зимнее трансферное окно москвичи приобрели у самарцев защитника Никиту Чернова и полузащитника Данила Пруцева.
Источник: РБ-Спорт.
СМИ: агенты Юрия Горшкова ведут переговоры по трансферу игрока в "Спартак"
"Спартак" хочет приобрести левого защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.
Фото: ФК "Крылья Советов"