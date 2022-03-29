"Мы поехали на сборы, там было ограниченное количество мест. Один футболист приехал по блату и занял место нашего друга. Когда он это понял, на середине сбора позвонил папе и говорит: я тут не могу, меня здесь в коллектив не принимают. Мы ли оформили "комфортное" пребывание? Да… Мы не понимали, что мы травмируем его психику, ущемляем человека", - сообщил Комбаров на ютуб-канале "Ответь, по-братски".
Дмитрий Комбаров – воспитанник футбольных школ "Спартака" и "Динамо". В составе бело-голубых защитник играл с 2005 по 2010 год, затем перешел в "Спартак", чьи цвета защищал в 2010-2019 году. В сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры москвичи завоевали чемпионский титул РПЛ, затем подняли над головами Суперкубок России. Это чемпионство стало для "Спартака" первым за 16 лет.
Д.Комбаров - о блате в детском футболе: оформили одному футболисту "комфортное" пребывание
Экс-защитник сборной России и "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о случаях блата в детском футболе.
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