"Уход кого из легионеров станет наиболее болезненным для "Зенита"? Да никого на самом деле. Вполне контролируем ситуацию. Не думаю, что что-то может помешать "Зениту" стать чемпионом. Потому что те футболисты, которые у нас с российским паспортом как минимум под сборную. Скорее всего, на "Зенит" это не повлияет коренным образом", - цитирует Игонина "Спорт день за днем".
Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, временно приостановить контракты со своими клубами. В связи с этим РПЛ уже покинуло большое число иностранцев.
При этом "Зенит" расстался только с украинским защитником Ярославом Ракицким, который расторг контракт с сине-бело-голубыми по обоюдному согласию.
После 22 туров "Зенит" занимает первое место в РПЛ. В активе команды Сергея Семака 48 очков. Отрыв питерцев от "Динамо" составляет пять очков.
Игонин: для "Зенита" не станет болезненным уход любого из легионеров. Это не повлияет коренным образом
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин заявил, что "Зенит" сможет спокойно пережить уход любого из легионеров.
Фото: ФК "Зенит"