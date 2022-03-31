"Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА "Лужники", а резервным — "Арену Химки" … Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Маслов также отметил, что прежде надо решить задачу по выходу в элиту российского футбола.
"Торпедо" вылетело из Премьер-лиги в сезоне 2014/2015, заняв 15-е место. С 2019 года команда выступает во втором по силе дивизионе – ФНЛ. В нынешнем сезоне подопечные Александра Бородюка набрали 54 очка в 28-ми встречах и занимают вторую строчку, позволяющую выйти в РПЛ напрямую. 2 апреля "Торпедо" сыграет с "Оренбургом".
Президент "Торпедо": подали документы на получение РФС-1, заявив основным стадионом "Лужники"
Президент "Торпедо" Денис Маслов прокомментировал подготовку клуба к потенциальному выходу в РПЛ.
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