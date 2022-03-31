Талалаев - о задачах "Ахмата": для нас существуют только первые места

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о задачах клуба в преддверии матча с "Арсеналом".

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"Ахмат" в действующем сезоне в 22-х матчах чемпионата России набрал 31 очко и занимает 8-е место. От еврокубковой четверки подопечных Андрея Талалаева отделяет 7 баллов. 2 апреля "Ахмат" в Туле сыграет с местным "Арсеналом", расположившимся на 13-м месте в Премьер-лиге. "Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры – для того, чтобы в конце концов достичь максимального успеха", - цитирует наставника грозненцев " РБ-Спорт "."Ахмат" в действующем сезоне в 22-х матчах чемпионата России набрал 31 очко и занимает 8-е место. От еврокубковой четверки подопечных Андрея Талалаева отделяет 7 баллов. 2 апреля "Ахмат" в Туле сыграет с местным "Арсеналом", расположившимся на 13-м месте в Премьер-лиге.