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Зарема: на отъезд Айртона повлияло и позорное истолкование эпизода в матче с "Нижним"

Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова прокомментировала уход защитника красно-белых Лукаса Айртона во "Фламенго".
Фото: ФК "Спартак"
"Айртон недавно продлил контракт со "Спартаком". Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба — Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.

А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с "Нижним" судьей Ивановым. Мелочей не бывает", - цитирует Салихову "СЭ".

Сегодня "Спартак" официально объявил об уходе Айртона во "Фламенго". Защитник отправился в аренду до конца 2022 года. При этом у "Фламенго" будет право выкупа, которое станет обязательным при достижении определенных игровых показателей.

Напомним, в последнем матче за "Спартак" Айртон получил повреждение в результате стыка с защитником "Нижнего Новгорода" Кириллом Гоцуком. Арбитр встречи Сергей Иванов не увидел в этом эпизоде нарушения и отправил команды на перерыв. Айртон не вышел на поле во втором тайме и не смог самостоятельно покинуть поле.


Теги: Салихова Спартак Айртон Фламенго Российские трансферы
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