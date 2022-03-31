"Готов ли вернуться Кайо в Россию? На данный момент ничего не изменилось. Пока нет, мы просто наблюдаем за ситуацией. Сейчас Кайо тренируется в Бразилии. В "Краснодаре" у него много друзей, он поддерживает связь с остальными ребятами", - цитирует агента РБ Спорт.
Защитник Кайо перешел в "Краснодар" летом 2019 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "быков" Кайо сыграл в 62 матчах и забил 1 гол.
Напомним, Кайо приостановил контракт с "Краснодаром", он воспользовался разрешением ФИФА. Соглашение бразильца с российским клубом рассчитано до лета 2024 года.
"Краснодар" в таблице РПЛ занимает 5-е место, набрав в 21 матче 36 очков.
Агент Кайо заявил, что футболист не готов вернуться в Россию
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, сообщил позицию игрока о возвращении в российский клуб.
Фото: РПЛ