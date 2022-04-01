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Баринов: зимой мог уехать в аренду в Европу. Недавно звонили, сказали, что летом смогут оформить полноценный трансфер

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что может переехать в европейский клуб ближайшим летом.
Фото: РПЛ
"Мог ли уехать зимой в Европу? Процентов на 70 это было реально. Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры", - цитирует Баринова "СЭ".

Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 12 млн евро.

После 22 туров "Локомотив" занимает шестое место в РПЛ. В активе "железнодорожников" 34 набранных очка. В субботу, 2 апреля "Локомотив" дома сыграет со "Спартаком". Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.


Теги: Баринов Локомотив Российские трансферы
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