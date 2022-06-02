“Интерес к Игорю достаточно стабильный. В нынешних реалиях вполне возможен переход Дивеева в Серию А. Но пока не стану называть команды”, - заявляет агент футболиста Олег Ерёмин.
Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.
В 2019 году Игорь Дивеев перешёл в московский ЦСКА из “Уфы”. В прошлом сезоне защитник провёл 27 игр, в которых забил 3 гола.
Источник "МатчТВ"
Агент Дивеева: в нынешних реалиях вполне возможен переход Игоря в Серию А
Агент Игоря Дивеева прокомментировал интерес к футболисту со стороны итальянских команд.
Фото: РПЛ