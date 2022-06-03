Ранее появилась информация, что "Локомотив" практически договорился с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере Фассона. Сообщалось, что красно-зеленые заплатят за бразильца около 3-х млн евро.
"Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен "Локомотивом", превосходен.
Лукас Фассон - это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне", - цитирует агента Чемпионат.
Фассон выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с лета прошлого года. Он является воспитанником академии "Сан Паулу". В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 млн евро.
Агент Фассона подтвердил, что игрок ведет переговоры с "Локомотивом"
Агент Фассона: сделка с "Локомотивом" близка к завершению. Их проект превосходен
Илдемир Лопес, агент защитника "Атлетико Паранаэнсе" Лукаса Фассона, рассказал о ходе переговоров с московским "Локомотивом".
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