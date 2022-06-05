"Мог ли предположить, что в первый год в "Зените" стану чемпионом? Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!" - заявил бразилец "СЭ".
Питерцы гарантировали себе золотые медали Российской Премьер-лиги за три тура до окончания национального первенства благодаря победе над "Локомотивом". Под руководством Сергея Семака "Зенит" в четвертый раз подряд становится чемпионом страны.
Клаудиньо – о целях перехода в "Зенит": хотел помочь завоевать титул - задача достигнута!
Футболист "Зенита" Клаудиньо поделился эмоциями от чемпионства в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"