Ранее сегодня Федун заявил, что "РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды".
"Не комментирую ни высказывания Федуна, ни его суженой. Без комментариев", - цитирует Медведева Матч ТВ.
"Зенит" в сезоне-2021/22 выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили чемпионство в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив" (3:1). В 30-ти матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.
"Спартак" финишировал на 10-м месте, имея в своем активе 38 очков. Также красно-белые выиграли Кубок России, победив в финале "Динамо" (2:1).
Теперь "Зенит" и "Спартак" встретятся в матче за Суперкубок России.
"Было понятно, что чемпионами нам не стать. Турнир зациклен на чемпионстве одной команды". Федун - об итогах сезона
Гендиректор "Зенита" Медведев отреагировал на слова Федуна о чемпионстве петербургского клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Зенит"