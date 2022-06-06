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Колыванов: "Спартак" с еще 13 очками не догнал бы "Динамо" . Федун может говорить всё что угодно

Экс-нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал слова президента "Спартака" Леонида Федуна о том, что клуб не досчитался 13 очков из-за решений арбитров.
Фото: ТАСС
- Если президент "Спартака" говорит, что клуб не досчитался 13 очков, я президенту верю всегда. Но это их бы не спасло. "Спартак" всегда борется за первое место. Хотя бы за попадание в тройку. Они бы всё равно не догнали "Динамо". Эту тему тогда можно и не поднимать. Это право Федуна высказываться на эту тему. Он может говорить всё что угодно, - передает слова Колыванова "Газета.Ru".

Ранее президент "Спартака" Леонид Федун заявил в интервью клубной пресс-службе, что, по его мнению, красно-белые не досчитались в прошедшем чемпионате России 13 очков из-за спорных судейских решений, что помешало им составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство. В итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занял десятое место с 38 набранными очками. В случае добавления к этому показателю 13 очков красно-белые с 51 очком стали бы четвертыми - ниже московского "Динамо" (53 очка), "Сочи" (56 очков) и "Зенита" (65 очков).

Федун: "Спартак" не досчитался 13 очков из-за спорных судейских решений


Спартак Динамо Федун Колыванов
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