- В ЦСКА очень довольны участием в Кубке Матч Премьер, так как уверены в высочайшем уровне организации турнира. Мы не будем комментировать упомянутые в СМИ финансовые условия аренды "ВЭБ Арены", хотя и это является немаловажным фактором. Но вне зависимости от коммерческой составляющей, подготовка команды к сезону стоит на первом месте, - передает слова Брейдо "СЭ".
Ранее стало известно, что в конце июня - начале июля 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдет традиционный межсезонный турнир, организованный телехолдингом "Матч!" Турнир, широко известный как Кубок Матч Премьер, будет проводиться уже в пятый раз, официальное название предстоящего соревнования - Кубок PARI Премьер. В розыгрыше примут участие петербургский "Зенит", "Сочи", московский ЦСКА и "Нижний Новгород". Матчи пройдут в период с 21 июня по 7 июля на "ВЭБ Арене" и стадионе "Смена".
Опубликовано расписание межсезонного Кубка PARI Премьер с участием "Зенита", Сочи" и ЦСКА
Брейдо: в ЦСКА очень довольны участием в Кубке Матч Премьер
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал предстоящее участие "армейцев" в предсезонном турнире под эгидой телехолдинга "Матч!".
Фото: ФК "Спартак"