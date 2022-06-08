"Спартак" Карреры. Состав при Карпине тоже был очень хорошим, но было меньше фарта, чем в чемпионский сезон", - сказал Тимофеев.
Валерий Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 гг. Под его руководством красно-белые дважды становились вторыми в чемпионате России.
Массимо Каррера выигрывал со "Спартаком" чемпионат России и Суперкубок страны.
Полузащитник Артем Тимофеев в общей сложности за "Спартак" провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Цвета "Ахмата" он защищает с 2020 года.
Источник: Sport24
Тимофеев сравнил "Спартак" Карреры и Карпина
Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев, ранее выступавший за "Спартак", сравнил столичный клуб при Массимо Каррере и Валерии Карпине.
Фото: РПЛ