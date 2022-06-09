- Мацей игрок неплохой, но я не уверен, что он усилит "Спартак". В "Спартаке" вообще какой-то странный выбор, они всё время задорого берут пограничных игроков. Он может как-то вытянуть, но это точно не топовый игрок, а деньги тратят на него такие, на которые можно взять хороших футболистов. Если он не подошел "Локомотиву", который мог его продлить, то зачем он "Спартаку"? - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что польский левый защитник Мацей Рыбус, которому в августе исполнится 33 года, подпишет контракт с московским "Спартаком". Как сообщили польские СМИ, 10 июня футболист должен пройти медосмотр в расположении красно-белых. Ранее Рыбус в течение 5 лет выступал за московский "Локомотив", из которого ушел по завершении прошедшего сезона в статусе свободного агента, не договорившись по условиям продления контракта. В прошедшем сезоне на счету польского защитника 26 матчей за красно-зеленых во всех турнирах и 3 результативных передачи.
Червиченко: если Рыбус не подошел "Локомотиву", который мог его продлить, то зачем он "Спартаку"?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном подписании красно-белыми экс-защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса.
Фото: МатчТВ