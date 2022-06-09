"Галатасарай" интересуется Дзюбой? Не могу это комментировать", - цитирует Гюлена Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что основным претендентом на Дзюбу является "Фенербахче", а сам россиянин даже летал в Стамбул на переговоры с клубом. Позже в СМИ появилась информация, что форвардом интересуются и другие турецкие топ-клубы, в число которых входит и "Галатасарай".
Дзюба после окончания сезона официально покинул "Зенит". У форварда закончился контракт с сине-бело-голубыми. Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
В "Галатасарае" отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
Пресс-атташе "Галатасарая" Дениз Гюлен не сумел прокомментировать слухи об интересе клуба к Артему Дзюбе.
Фото: РПЛ