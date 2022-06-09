"Карпин - хороший вариант для "Спартака"? Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в "Ростове", и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришёл, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода", - цитирует Мостового "Metaratings".
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что Карпин - основной кандидат на пост главного тренера "Спартака". Сам специалист опроверг эту информацию.
Валерий Карпин тренирует "Ростов" с марта этого года. Ранее он уже тренировал ростовчан до лета прошлого года, когда решил покинуть клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. До "Ростова" Карпин также возглавлял "Торпедо Армавир", "Мальорку" и "Спартак".
Во время карьеры футболистов Мостовой и Карпин вместе выступали за "Спартак" и испанскую "Сельту".
Мостовой: Карпин уже 11 лет тренирует и не взял ни одного трофея. Это смешно. Ваноли и то Кубок умудрился выиграть
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой негативно оценил кандидатуру Валерия Карпина на пост нового тренера красно-белых.
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