- Паоло покинул "Спартак" по личным причинам, - передает слова Д'Амико "РБ Спорт".
9 июня официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе из клуба итальянского главного тренера Паоло Ваноли и его штаба. Под руководством Ваноли красно-белые провели 16 матчей во всех турнирах, в которых одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В чемпионате России "Спартак" с итальянским тренером финишировал на десятом месте с 38 набранными очками, но при этом выиграл Кубок России.
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Агент Ваноли ответил на вопрос о причинах ухода тренера из "Спартака"
Агент экс-главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли Андреа Д'Амико рассказал о причинах, побудивших тренера покинуть красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"