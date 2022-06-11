"Не думаю, что 33-летний специалист, которого сейчас назначили, пришел с какими-то полномочиями, своим видением развития клуба в долгую и карт-бланшем… можно было ждать какого-то серьезного европейского специалиста, у которого был бы карт-бланш. Но чтобы он приехал не на полгода или год, а на три года, а лучше пять лет", - заявил Мор ТАСС.
Днем ранее "Спартак" объявил о назначении Абаскаля наставником московской команды. До этого коллектив в течение полугода возглавлял Паоло Ваноли, с которым красно-белые пришли к победе в Кубке России. В решающем поединке турнира "Спартак" оказался сильнее "Динамо".
Сезон Российской Премьер-лиги москвичи завершили на 10-й строчке турнирной таблицы – подопечные Паоло Ваноли набрали в 30-ти матчах 38 баллов.
Мор – об Абаскале: "Спартаку" можно было ждать серьезного европейского тренера, но не на полгода
Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о перспективах Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Базель"