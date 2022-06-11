После того как президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение продажи пива на стадионах, пришло сообщение, что в Москве будет снят запрет на продажу алкоголя в спортивных сооружениях.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина:
"За границей можно выпить чуть-чуть и сесть за руль. Мы же пошли другим путем. Нельзя нам выпивать даже чуть-чуть за рулем. Так и в случае с алкоголем на стадионах. Это же может к чему-то привести", - сказала Роднина.
Источник: "СЭ"
Роднина поделилась мнением о введении закона о продаже пива на стадионах
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о введении закона о продаже пива на стадионах.
Фото: Тасс