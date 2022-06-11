"Как отреагировала на организацию Суперкубка в Санкт-Петербурге? Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы "Руки вверх" туда "пригласили", - цитирует Салихову Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" не станет играть с "Зенитом" матч Суперкубка страны, если он будет проходить в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза выбрало питерский стадион "Газпром Арена" в качестве места проведения поединка.
Зарема – о Суперкубке в Санкт-Петербурге: это гастроли – "Спартак" вместо "Руки вверх" пригласили
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова поделилась мнением об организации матча Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: МатчПремьер