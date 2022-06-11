Источник: Вильена не хочет возвращаться в "Краснодар"

Нидерландский полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена, выступающий на правах аренды за "Эспаньол", не планирует возвращаться в РПЛ.

Фото: РПЛ





В нынешнем сезоне Вильена провел 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Полузащитник перебрался в "



Источник: Напомним, Вильена выступает на правах аренды за "Эспаньол" с января этого года. Срок его арендного соглашения с испанским клубом истекает в конце июня. Как сообщает источник, "Эспаньол" прямо сейчас изучает возможности по приобретению игрока на постоянной основе. У клуба есть право выкупа игрока, но он хотел бы воспользоваться ситуацией с разрешением на приостановку контрактов для иностранцев, которое предоставила ФИФА.В нынешнем сезоне Вильена провел 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Полузащитник перебрался в " Краснодар " в 2019 году из "Фейеноорда". Его контракт с "быками" истекает в 2024 году.Источник: РБ Спорт