По данным источника, "армейцы" уже ведут с "Сочи" переговоры о возможном трансфере Терехова. Напомним, ранее сегодня ЦСКА официально объявил о назначении Владимира Федотова новым главным тренером клуба. До этого специалист возглавлял "Сочи".
Сергей Терехов выступает за "Сочи" с 2020 года. Первоначально он перебрался в аренду из "Оренбурга", по окончании которой сочинцы выкупили защитника. В нынешнем сезоне Терехов провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
В прошлом году Терехов дебютировал в составе сборной России. В конце июня защитнику исполняется 32 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Терехова в 1,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА начал переговоры по трансферу Терехова из "Сочи"
Защитник "Сочи" Сергей Терехов может перебраться в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"