24-летний левый защитник "Рубина" Илья Самошников может покинуть казанцев, трансферный интерес к нему проявляют московские ЦСКА и "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев разговаривал в этом году с 24-летним игроком на тему возможного трансфера. "Динамо" следит за Самошниковым на протяжении долгого времени, но пока не приступало к активным действиям по его приобретению. Сообщается, что "Рубин" готов расстаться со своим игроком за 2-3 млн евро, однако официальных предложений казанцы пока не получали.
В прошедшем сезоне Илья Самошников провел 24 матча в РПЛ и забил 1 гол. По оценке портала Transfermarkt, стоимость молодого игрока составляет 3 млн евро.
Источник: "СЭ"
Самошников может покинуть "Рубин" ради московского клуба
По информации источника, к крайнему защитнику "Рубина" и сборной России Илье Самошникову проявляют интерес ЦСКА и "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"