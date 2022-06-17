Зарема - о Суперкубке: адепты "выходите и бейтесь" чего добиваются? Все, что происходит вокруг матча - это позор для РФС

Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова прокомментировала предстоящее проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости
"Адепты "выходите и бейтесь" чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное. Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча — это позор для РФС в 2022, а не праздник футбола", - приводит слова Салиховой "СЭ".

Напомним, первым участником Суперкубка России стал "Зенит", который стал чемпионом России. Вторым - "Спартак", обыгравший в финале Кубка России "Динамо" (2:1).

После того, как стали известны оба участника встречи, РФС объявил, что финал Суперкубка России пройдет в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". В СМИ сообщалось, что в связи с этим "Спартак", недовольный этим решением, может проигнорировать эту встречу. За это красно-белым грозит только небольшой штраф.

Ранее сегодня появилась информация, что "Спартак" поступил звонок из администрации президента, который убедил руководство клуба не бойкотировать Суперкубок.


Салихова Спартак Зенит Суперкубок России
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