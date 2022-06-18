"Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях…", - цитирует Азарова ТАСС.
"Крылья Советов" по итогам сезона 2020/2021 вернулись в Российскую Премьер-лигу, а минувший розыгрыш национального первенства завершили на восьмой строчке в таблице. Таким образом, самарцы сохранили прописку в элитном дивизионе.
Губернатор Самарской области: всем игрокам "Крыльев Советов" предложены контракты на новых условиях
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о комплектовании состава "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"