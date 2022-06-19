"Всё в процессе, в ближайшее время все всё узнают. Пока футболист не тренируется с нами, скоро всё должно решиться в положительную сторону. Не смогу назвать клуб, у нас идут переговоры. Скоро узнаете", - цитирует Путкарадзе "Metaratings".
Артур Галоян является воспитанником московского "Торпедо". С 2020 года он выступает за "Велес". В прошедшем сезоне на счету Артура 13 голов и 9 результативных передач в 35 матчах ФНЛ. 25 июня Галояну исполняется 23 года.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют несколько клубов РПЛ. Летом прошлого года он проходил просмотр в ЦСКА, но до подписания контракта не дошло. Также футболистом интересовались "Локомотив", "Ростов", "Крылья Советов" и тульский "Арсенал".
В "Велесе" рассказали, что Галоян перейдет в клуб РПЛ
Спортивный директор "Велеса" Тенгиз Путкарадзе рассказал, что полузащитник московского клуба Артур Галоян уходит в клуб РПЛ.
Фото: ФК "Велес"