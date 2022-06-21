"Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с "Сочи". Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему", - цитирует Жоаозиньо "СЭ".
Жоаозиньо выступает за "Сочи" с лета 2020 года. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 20 матчей в РПЛ, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В этом году Жоаозиньо исполняется 34 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
Жоаозиньо играет в РПЛ с 2011 года. Его предыдущими клубами были "Динамо" и "Краснодар".
Жоаозиньо рассказал, что стал свободным агентом
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо признался, что официально уже находится в статусе свободного агента, но продолжает тренироваться в расположении сочинцев.
Фото: ФК "Сочи"