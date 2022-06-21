"Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча "Манчестер Юнайтед". Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семёрка была занята – не взял бы", - приводит слова Бакаева "Чемпионат".
Напомним, ранее Зелимхан Бакаев по окончании контракта со "Спартаком" покинул клуб. Сторона футболиста заявила, что красно-белые не предложили воспитаннику новое соглашение. В итоге Бакаев на правах свободного агента присоединился к "Зениту". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Полузащитник будет выступать за питерцев под седьмым номером.
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Бакаев признался, в честь кого взял седьмой номер в "Зените"
Зелимхан Бакаев рассказал, кто из футболистов вдохновил его на то, чтобы взять седьмой номер в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"