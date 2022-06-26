"С Митрюшкиным подписан двухлетний контракт, он игрок «Химок». Что касается его роли в команде, то все зависит от него. Основным голкипером остается Илья Лантратов, если по нему будут предложения, Митрюшкин будет готовой заменой", - цитирует Терюшкова "Матч ТВ".
Антон Митрюшкин является воспитанником "Спартака". В 2013-м году голкипер стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной России. Через несколько лет он покинул Россию и присоединился к швейцарскому "Сьону". В 2017-м году голкипер получил серьезную травму, из-за которой выбыл из строя более чем на год.
Последним клубом Митрюшкина было дрезденское "Динамо", которое в минувшем сезоне выступало во второй немецкой Бундеслиге. Российский вратарь провел за клуб пять матчей, в которых пропустил восемь мячей и один раз оставил ворота на замке.
Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин подписал контракт с "Химками"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что голкипер Антон Митрюшкин подписал контракт с подмосковным клубом.
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