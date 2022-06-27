Как сообщает источник, "Зенит" интересуется услугами Адамова, но вероятность трансфера на сегодняшний день не так велика, поскольку голкипер хочет остаться в "Сочи" и проявить себе перед новым тренером клуба Вадимом Гараниным.
Денис Адамов является воспитанником "Краснодара". С февраля прошлого года он защищает ворота "Сочи". В текущем сезон Адамов провел 11 матчей в РПЛ, в которых пропустил шесть мячей и семь раз оставил ворота на замке. Контракт голкипера с "Сочи" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Зенит" интересуется голкипером "Сочи" Адамовым
Вратарь "Сочи" Денис Адамов привлек внимание "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"